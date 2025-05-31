Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанский теннисист Александр Бублик оформил разгром и вышел в четвертый круг "Ролан Гаррос"

Опубликовано:

Казахстанский теннисист Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: Andy Cheung/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик пробился в четвертый круг Открытого чемпионата Франции 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 62-е место в мировом рейтинге, в третьем круге "Ролан Гаррос" встретился с португальцем Энрике Рошей — 200-й ракеткой мира, который пробился в основную сетку через квалификацию.

Матч продлился минимальные три сета и завершился разгромной победой Бублика со счетом 7:5, 6:1, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 41 минуту.

За время встречи казахстанец реализовал пять из 11 брейк-пойнтов, выполнил девять эйсов и допустил шесть двойных ошибок. Победу он оформил с первого матчбола.

В четвертом круге Бублик встретится с британцем Джеком Дрейпером, который посеян под пятым номером. Победитель этого противостояния, запланированного на 2 июня, пробьется в четвертьфинал.

Отметим, что первая ракетка Казахстана уже установил личный рекорд на "Ролан Гаррос". Ранее Бублик не пробивался дальше второго круга на грунтовом турнире Большого шлема, который проводится в Париже.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2250993-kazahstanskiy-tennisist-aleksandr-bublik-oformil-razgrom-i-vyshel-v-chetvertyy-krug-rolan-garros/