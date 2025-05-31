Казахстанский теннисист Александр Бублик оформил разгром и вышел в четвертый круг "Ролан Гаррос"

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик пробился в четвертый круг Открытого чемпионата Франции 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 62-е место в мировом рейтинге, в третьем круге "Ролан Гаррос" встретился с португальцем Энрике Рошей — 200-й ракеткой мира, который пробился в основную сетку через квалификацию.

Матч продлился минимальные три сета и завершился разгромной победой Бублика со счетом 7:5, 6:1, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 41 минуту.

За время встречи казахстанец реализовал пять из 11 брейк-пойнтов, выполнил девять эйсов и допустил шесть двойных ошибок. Победу он оформил с первого матчбола.

В четвертом круге Бублик встретится с британцем Джеком Дрейпером, который посеян под пятым номером. Победитель этого противостояния, запланированного на 2 июня, пробьется в четвертьфинал.

Отметим, что первая ракетка Казахстана уже установил личный рекорд на "Ролан Гаррос". Ранее Бублик не пробивался дальше второго круга на грунтовом турнире Большого шлема, который проводится в Париже.

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