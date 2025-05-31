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Первая ракетка Казахстана поборется за выход в четвертьфинал "Ролан Гаррос"

Опубликовано:

Анна Данилина
Анна Данилина. Фото: Kenta Harada/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина одержала победу на стадии второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка выступает на грунтовом турнире Большого шлема в дуэте с сербкой Александрой Крунич. Во втором круге их соперницами был тандем китаянки Синью Янь и представительницы Тайваня Фан-Сянь У.

Матч продлился минимальные два сета и завершился уверенной победой Данилиной и Крунич со счетом 6:4, 6:3. Теннисистки провели на корте один час и 23 минуты.

За выход в четвертьфинальную стадию казахстанско-сербский дуэт встретятся с первой сеянной парой турнира американкой Тейлор Таунсенд и Катериной Синяковой из Чехии.

Отметим, что позднее Данилина проведет матч второго круга на "Ролан Гаррос" в смешанном парном разряде с финном Харри Хелиоваарой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2250945-pervaya-raketka-kazahstana-poboretsya-za-vyhod-v-chetvertfinal-rolan-garros/