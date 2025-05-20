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Камбэком завершился матч лидера сборной Казахстана на чемпионате мира по настольному теннису

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Кирилл Герасименко
Кирилл Герасименко. Фото: Национальный олимпийский комитет

Представитель национальной сборной Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко одержал победу в рамках второго круга чемпионата мира в Катаре, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанского спортсмена, занимающего 48-е место в мировом рейтинге был представитель Японии Хирото Шинозука, который располагается на 20-й позиции списка.

Противостояние на стадии 1/64-й продлилось один час и завершилось уверенной победой Герасименко со счетом 4:2.

В первой партии казахстанец проигрывал своему оппоненту со счетом 4:11, но уже во втором отрезке смог переломить ход встречи. В третьей партии Кирилл минимально уступил, но в двух заключительных сетах смог обыграть соперника.

Таким образом, Герасименко вышел в третий круг чемпионата мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2246946-kambekom-zavershilsya-match-lidera-sbornoy-kazahstana-na-chempionate-mira/