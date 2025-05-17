Молодая звезда казахстанского тенниса остановился в шаге от первого взрослого титула на турнире ITF

Казахстанец Амир Омарханов не смог стать победителем турнира в итальянской Реджо-Эмилии под эгидой Международной федерации тенниса (ITF), передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступал на грунтовых соревнованиях в парном разряде вместе с итальянцем Александром Биндой. Их дуэт дошел до финала и боролся за титул с итальянцем Томмазо Компануччи и россиянином Кириллом Киватцевым.

Решающий матч продлился два сета и завершился поражением Омарханова и его напарника со счетом 4:6, 5:7. Таким образом, 17-летний казахстанец не смог взять первый титул ITF среди взрослых. Отметим, что это был его дебютный финал в карьере на данном уровне.

В Реджо-Эмилии Омарханов выступил и в одиночном разряде, но потерпел поражение уже в первом круге.

На данный момент казахстанец является десятой ракеткой мира среди юниоров. Во взрослом рейтинге ATP он занимает 956-е место.

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