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Молодая звезда казахстанского тенниса остановился в шаге от первого взрослого титула на турнире ITF

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Казахстанский теннисист Амир Омарханов
Амир Омарханов. Фото: Daniel Kopatsch/Getty Images

Казахстанец Амир Омарханов не смог стать победителем турнира в итальянской Реджо-Эмилии под эгидой Международной федерации тенниса (ITF), передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступал на грунтовых соревнованиях в парном разряде вместе с итальянцем Александром Биндой. Их дуэт дошел до финала и боролся за титул с итальянцем Томмазо Компануччи и россиянином Кириллом Киватцевым.

Решающий матч продлился два сета и завершился поражением Омарханова и его напарника со счетом 4:6, 5:7. Таким образом, 17-летний казахстанец не смог взять первый титул ITF среди взрослых. Отметим, что это был его дебютный финал в карьере на данном уровне.

В Реджо-Эмилии Омарханов выступил и в одиночном разряде, но потерпел поражение уже в первом круге.

На данный момент казахстанец является десятой ракеткой мира среди юниоров. Во взрослом рейтинге ATP он занимает 956-е место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2245995-molodaya-zvezda-kazahstanskogo-tennisa-ostanovilsya-v-shage-ot-pervogo-vzroslogo-titula-na-turnire-itf/