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Юлия Путинцева неожиданно снялась с турнира в Италии в шаге от полуфинала

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Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: Andy Cheung/Getty Images

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева завершила выступление на престижном турнире в итальянской Парме на четвертьфинальной стадии, передает корреспондент NUR.KZ.

За путевку в полуфинал турнира категории WTA 125 казахстанская теннисистка должны была бороться с представительницей Египта Маяр Шериф, которая занимает 65-е место в мировом рейтинге.

29-я ракетка мира из Казахстана Путинцева снялась с соревнований по неизвестной причине. Таким образом, Шериф автоматически прошла в полуфинал турнира.

Казахстанка была посеяна под первым номером и являлась главной фавориткой на данном турнире.

Напомним, в матче второго круга грунтовых соревнований Юлия обыграла немецкую теннисистку Анну-Лену Фридзам, занимающую 299-е место в мировом рейтинге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2245212-yuliya-putinceva-neozhidanno-snyalas-s-turnira-v-italii-v-shage-ot-polufinala/