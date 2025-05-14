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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал турнира в Италии

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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: Rich Storry/Getty Images

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева одержала победу в 1/8 финала турнира категории WTA 125 в итальянской Парме, передает корреспондент NUR.KZ.

В матче второго круга грунтовых соревнований 29-й ракетке мира из Казахстана противостояла немецкая теннисистка Анна-Лена Фридзам, занимающая 299-е место в мировом рейтинге.

Встреча продлилась один час и 39 минут и завершилась победой Путинцевой со счетом 6:4, 6:4.

За время матча казахстанская теннисистка совершила две подачи навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных.

В следующем круге Юлия Путинцева, посеянная под первым номером, сыграет с представительницей Египта, 65-й ракеткой мира Маяр Шериф. Матч этой стадии пройдет завтра, 15 мая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2245056-kazahstanskaya-tennisistka-yuliya-putinceva-vyshla-v-chetvertfinal-turnira-v-italii/