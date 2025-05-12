Сборная Казахстана сыграет против 18-кратных чемпионок мира на командном первенстве по теннису

Стали известны первые соперники женской сборной Казахстана по теннису по финальному этапу командного чемпионата мира «Кубка Билли Джин Кинг», передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.

Состоялась жеребьевка финального этапа командного чемпионата мира «Кубка Билли Джин Кинг». Сборная Казахстана в четвертьфинале турнира сыграет против команды США. В полуфинале победительницы противостояния встретятся с сильнейшей командой в паре Япония – Великобритания.

Также на стадии 1/4 финала Украина сыграет с Испанией, а Италия – с Китаем.

Финальный раунд командного чемпионата мира пройдет в Шэньчжэне (Китай) с 16 по 21 сентября.

Напомним, что сборная Казахстана в апреле текущего года успешно прошла квалификацию и в третий раз в своей истории пробилась в финальную стадию командного чемпионата мира Billie Jean King Cup. Благодаря этому результату отечественные теннисистки взлетели с 12-го на шестое место в обновленном мировом командном рейтинге.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.