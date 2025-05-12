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Сборная Казахстана сыграет против 18-кратных чемпионок мира на командном первенстве по теннису

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Женская сборная Казахстана по теннису
Женская сборная Казахстана по теннису. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации тенниса

Стали известны первые соперники женской сборной Казахстана по теннису по финальному этапу командного чемпионата мира «Кубка Билли Джин Кинг», передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.

Состоялась жеребьевка финального этапа командного чемпионата мира «Кубка Билли Джин Кинг». Сборная Казахстана в четвертьфинале турнира сыграет против команды США. В полуфинале победительницы противостояния встретятся с сильнейшей командой в паре Япония – Великобритания.

Также на стадии 1/4 финала Украина сыграет с Испанией, а Италия – с Китаем.

Финальный раунд командного чемпионата мира пройдет в Шэньчжэне (Китай) с 16 по 21 сентября.

Напомним, что сборная Казахстана в апреле текущего года успешно прошла квалификацию и в третий раз в своей истории пробилась в финальную стадию командного чемпионата мира Billie Jean King Cup. Благодаря этому результату отечественные теннисистки взлетели с 12-го на шестое место в обновленном мировом командном рейтинге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2244093-sbornaya-kazahstana-sygraet-protiv-18-kratnyh-chempionok-mira-na-komandnom-pervenstve-po-tennisu/