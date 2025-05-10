Первая ракетка Казахстана сенсационно проиграла на старте престижного турнира в Риме

Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина потерпела поражение в матче первого круга грунтового турнира категории WTA 1000 в Риме, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанка в паре с российской теннисисткой Ириной Хромачевой встречалась в матче 1/16 финала грунтового турнира с итальянским дуэтом Тайра Катерина Грант и Лиза Пигато.

Матч завершился победой соперниц на чемпионском тай-брейк. Итоговый счет встречи - 6:2, 4:6, 5:10.

Теннисистки провели на корте один час и 29 минут. За это время казахстанско-российский дуэт совершил одну подачу навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из семи заработанных.

Таким образом, Данилина и Хромачева завершили выступление на турнире в Италии. Они были посеяны на соревнованиях под седьмым номером, тогда как Грант и Пигато получили wild card — специальный допуск от организаторов.

Ранее еще одна казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг парного разряда турнира в Риме.

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