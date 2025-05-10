Юлия Путинцева вышла во второй круг престижного турнира в Риме

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева с победы стартовала на грунтовом турнире категории WTA 1000 в Риме в парной сетке, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанка в дуэте с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес встречались в матче 1/16 финала грунтового турнира с японско-китайским тандемом Макото Ниномии и Сюй Ифань.

Матч завершился победой Юлии и Лейлы с общим счетом в двух сетах 6:3, 6:2.

Теннисистки провели на корте один час и десять минут. За это время казахстанско-канадский дуэт совершил шесть подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 12 заработанных.

В следующем круге Путинцева и Фернандес сыграют против итальянской пары Жасмин Паолини и Сары Эррани, которые посеяны на турнире под третьим номером.

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