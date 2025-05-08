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Вторая ракетка Казахстана завершила выступление на престижном турнире в Риме

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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: PAUL CROCK/AFP via Getty Images

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева потерпела поражение в первом круге турнира категории WTA 1000 в Риме, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей казахстанской теннисистки, которая является 29-й ракеткой мира, была представительница Румынии Жаклин Кристиан, занимающая 74-е место в мировом рейтинге WTA.

Матч продлился два часа и пять минут и завершился поражением Путинцевой с общим счетом в двух сетах - 6:7 (2:7), 5:7.

За время встречи вторая ракетка Казахстана совершила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-поинта из пяти возможных.

За выход в следующий круг Кристиан поборется с 17-й ракеткой мира россиянкой Дианой Шнайдер.

Напомним, ранее выступление на турнире в Риме завершил один из лучших теннисистов страны в мужском одиночном разряде Алексаедр Шевченко.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2243184-vtoraya-raketka-kazahstana-ne-smogla-probitsya-vo-vtoroy-krug-prestizhnogo-turnira-v-rime/