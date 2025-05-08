Казахстанский теннисист вылетел на старте "Мастерса" в Риме

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко потерпел поражение в первом круге турнира категории ATP 1000 в Риме, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанского теннисиста, занимающего 97-ю строчку в мировом рейтинге, был 93 ракетка мира, представитель Нидерландов Йеспер Де Йонг.

Встреча прошла на грунтовом корте и завершилась победой голландца со счетом 6:2, 6:4.

Теннисисты провели на корте один час и 25 минут. За это время Шевченко совершил две подачи навылет, допустил три двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-поинта из трех возможных.

В следующем круге Йеспер Де Йонг сыграет против 25-й ракетки мира, испанского теннисист Алехандро Давидовича-Фокины.

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