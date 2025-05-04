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Казахстанская теннисистка выиграла второй международный титул подряд

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Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева
Жибек Куламбаева. Фото: Kenta Harada/Getty Images

Пятая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Жибек Куламбаева выиграла турнир под эгидой Международной федерации ITF W100 в Германии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТФ.

Жибек Куламбаева, в паре с латвийской теннисисткой Дарьей Семинистой, стала чемпионкой турнира ITF W100, который прошел в немецком Висбадене.

В решающем матче казахстанско-латвийский дуэт одержал победу над третьей меченой парой соревнования - Джесикой Малечковой и Мириам Ско из Чехии, выиграв со счетом 4:6, 6:3, 11:9.

Для Жибек эта победа стала второй подряд на турнире серии ITF W100. В конце апреля она в паре с итальянкой Фоссой Уэрго завоевала титул в Мадриде. В общей сложности на счету Куламбаевой 40 титулов под эгидой ITF, из которых 35 – в парном разряде и 5 – в одиночном.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2241873-kazahstanskaya-tennisistka-vyigrala-vtoroy-mezhdunarodnyy-titul-podryad/