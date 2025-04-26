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Джокович вновь вылетел с престижного турнира после первого матча

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Сербский теннисист Новак Джокович
Новак Джокович. Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Сербский теннисист Новак Джокович завершил выступление на грунтовом турнире категории ATP 1000, который проходит в испанском Мадриде, передает корреспондент NUR.KZ.

Пятая ракетка мира в мужском одиночном разряде благодаря четвертому номеру посева автоматически вышел во второй круг. Его первым соперником на турнире стал итальянец Маттео Арнальди — 44-я ракетка мира.

Матч завершился поражением Джоковича в двух сетах со счетом 3:6, 4:6. Теннисисты провели на корте 1 час 41 минуту.

Таким образом, серб вылетел после первого же матча на четырех из пяти последних турниров. Впервые с 2018 года он проиграл стартовые встречи на двух "Мастерсах" подряд.

После поражения Джокович признался, что это мог быть его последний матч на турнире в Мадриде.

Арнальди же вышел в третий круг, где встретится с боснийцем Дамиром Джумхуром.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2239713-dzhokovich-vnov-vyletel-s-prestizhnogo-turnira-posle-pervogo-matcha/