"Легионеры нужны": Зарина Дияс — о Рыбакиной, Бублике и казахстанском теннисе

Известная казахстанская теннисистка Зарина Дияс в интервью на YouTube-канале Каны Бейсекеева высказалась на тему натурализации спортсменов и оценила развитие отечественного тенниса.

Дияс задали вопрос на тему легионеров, приведя в пример Елену Рыбакину и Александра Бублика — действующих первых ракеток Казахстана в женском и мужском одиночном разрядах.

"Я считаю, что легионеры нужны. Они достойно представляют Казахстан на мировой арене, поднимают наш флаг. Благодаря этому про Казахстан узнает больше людей, наши дети смотрят, болеют, равняются. Устраиваются мастер-классы, где с детьми можно поиграть. Это же невероятный опыт для детей — поиграть с такими звездами. Они смотрят, учатся, вдохновляются. Это популяризация спорта.

Я считаю критику федерации несправедливой. Федерация также помогает и выращенным нашим молодым спортсменам. Идет финансирование — сколько у нас юниоров играет на международной арене, сколько у нас кортов построено. Обучение тренеров идет, приезжают из-за границы специалисты, которые их обучают. Сборы устраиваются для наших теннисистов в Турции, в Дубае. Также у нас развивается теннис для людей с особенностями", — сказала Дияс.

Также казахстанка отметила, что часто критикующие люди "забывают о том, что спортсмены — тоже люди". По словам Дияс, игра на высоком уровне на протяжении всего года часто связана с проблемами со здоровьем.

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