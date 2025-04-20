Казахстанская теннисистка стала победительницей престижного турнира в Испании

Пятая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Жибек Куламбаева стала чемпионкой турнира серии W 100 в испанском Мадриде, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТФ.
Казахстанская теннисистка в дуэте с итальянкой Николь Фоссой Уэрго стала победительницей парного разряда турнира серии W100 в Испании.
Казахстанско-итальянская пара в финале обыграла испанок Марину Бассольс и Андреа Ласаро Гарсия. Первый сет забрали испанки -7:6 (9:7), второй сет остался за Жибек и Николь - 7:6 (7:4). Исход встречи решился в чемпионском тай-брейке, где представительницы Казахстана и Италии обыграли соперниц со счетом 10:4.
Таким образом, Куламбаева и Уэрго выиграли пятый совместный титул.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2237481-kazahstanskaya-tennisistka-stala-pobeditelnicey-prestizhnogo-turnira-v-ispanii/