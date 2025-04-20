Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанская теннисистка стала победительницей престижного турнира в Испании

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева (справа) и Николь Фосса
Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева (справа) и Николь Фосса. Фото: пресс-служба КТФ

Пятая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Жибек Куламбаева стала чемпионкой турнира серии W 100 в испанском Мадриде, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТФ.

Казахстанская теннисистка в дуэте с итальянкой Николь Фоссой Уэрго стала победительницей парного разряда турнира серии W100 в Испании.

Казахстанско-итальянская пара в финале обыграла испанок Марину Бассольс и Андреа Ласаро Гарсия. Первый сет забрали испанки -7:6 (9:7), второй сет остался за Жибек и Николь - 7:6 (7:4). Исход встречи решился в чемпионском тай-брейке, где представительницы Казахстана и Италии обыграли соперниц со счетом 10:4.

Таким образом, Куламбаева и Уэрго выиграли пятый совместный титул.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2237481-kazahstanskaya-tennisistka-stala-pobeditelnicey-prestizhnogo-turnira-v-ispanii/