Джокович сенсационно вылетел после стартового матча на первом грунтовом "Мастерсе" сезона

Сербский теннисист Новак Джокович завершил выступление на турнире ATP 1000 в Монте-Карло, который является первым грунтовым "Мастерсом" сезона, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий пятое место в мировом рейтинге, получил третий номер посева, благодаря чему автоматически вышел во второй круг. На этой стадии ему противостоял чилиец Алехандро Табило — 32-я ракетка мира.

Матч продлился два сета и завершился поражением Джоковича со счетом 3:6, 4:6. Соперники провели на корте 1 час 28 минут.

Серб в третий раз по ходу нынешнего сезона вылетел с турнира после первого же матча. Примечательно, что в прошлом году Табило уже обыгрывал на грунтовом "Мастерсе", но в Риме. Таким образом, чилиец был сильнее в обеих очных встречах с бывшим лидером мирового рейтинга.

Отметим, что ранее турнир в Монте-Карло получил обладатель первого номера посева немец Александр Зверев. Вице-лидер мирового рейтинга потерпел поражение от итальянца Маттео Берреттини со счетом 6:2, 3:6, 5:7.

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