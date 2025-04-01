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Трехчасовой драмой завершился матч казахстанца с чемпионом турниров Большого шлема

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Казахстанский теннисист Тимофей Скатов
Тимофей Скатов. Фото: STRINGER/AFP via Getty Images

Четвертая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Тимофей Скатов вылетел на старте грунтового турнира ATP 250 в Бухаресте, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 174-е место в мировом рейтинге, пробился в основную сетку соревнований через квалификацию. В первом круге он встретился со швейцарцем Стэном Вавринкой — 161-й ракеткой мира. Соперник Скатова получил wild card, то есть специальный допуск от организаторов.

Встреча продлилась максимальные три сета, два последних завершились на тай-брейках. Во втором сете у Вавринки было три матчбола, но Скатов смог выиграть этот отрезок. Однако в итоге швейцарец одержал победу со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (7:1).

Соперники провели на корте 3 часа 18 минут. За это время Скатов реализовал четыре из 15 брейк-пойнтов, выполнил один эйс и допустил четыре двойные ошибки.

Таким образом, представителей Казахстана на турнире в столице Румынии не осталось. Ранее в первом круге вылетел вторая ракетка страны Александр Шевченко.

Вавринка в следующем круге сыграет с испанцем Педро Мартинесом, который посеян под вторым номером. Отметим, что 40-летний швейцарец является чемпионом Олимпиады-2008, а также победителем трех турниров Большого шлема — Australian Open (2014), "Ролан Гаррос" (2015) и US Open (2016).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2232275-trehchasovoy-dramoy-zavershilsya-match-kazahstanca-s-chempionom-turnirov-bolshogo-shlema/