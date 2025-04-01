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Вторая ракетка Казахстана проиграл сопернику из третьей сотни мирового рейтинга на турнире в Бухаресте

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Казахстанский теннисист Александр Шевченко
Александр Шевченко: Joris Verwijst/BSR Agency/Getty Images

Казахстанский теннисист Александр Шевченко вылетел на старте грунтового турнира ATP 250, который проходит в румынском Бухаресте, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, в обновленной версии мирового рейтинга опустившийся на 105-е место, в первом круге встретился с австрийцем Филипом Мисоличем, который является 232-й ракеткой мира и пробился в основную сетку турнира через квалификацию.

Матч завершился поражением Шевченко в двух сетах со счетом 3:6, 4:6. Теннисисты провели на корте 1 час 17 минут.

За время встречи вторая ракетка Казахстана реализовал два из шести брейк-пойнтов, выполнил один эйс и допустил одну двойную ошибку.

После вылета Шевченко на турнире в Бухаресте из представителей страны остался только Тимофей Скатов. Он пробился в основную сетку через квалификацию и в первом круге сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2232227-vtoraya-raketka-kazahstana-proigral-soperniku-iz-tretey-sotni-mirovogo-reytinga-na-turnire-v-buhareste/