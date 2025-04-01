Вторая ракетка Казахстана проиграл сопернику из третьей сотни мирового рейтинга на турнире в Бухаресте

Казахстанский теннисист Александр Шевченко вылетел на старте грунтового турнира ATP 250, который проходит в румынском Бухаресте, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, в обновленной версии мирового рейтинга опустившийся на 105-е место, в первом круге встретился с австрийцем Филипом Мисоличем, который является 232-й ракеткой мира и пробился в основную сетку турнира через квалификацию.

Матч завершился поражением Шевченко в двух сетах со счетом 3:6, 4:6. Теннисисты провели на корте 1 час 17 минут.

За время встречи вторая ракетка Казахстана реализовал два из шести брейк-пойнтов, выполнил один эйс и допустил одну двойную ошибку.

После вылета Шевченко на турнире в Бухаресте из представителей страны остался только Тимофей Скатов. Он пробился в основную сетку через квалификацию и в первом круге сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.