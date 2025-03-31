Рыбакина упала в мировом рейтинге, Путинцева и Бублик поднялись

Женская теннисная ассоциация и Ассоциация теннисистов-профессионалов обновили свои рейтинги по итогам престижного турнира в Майами, передает NUR.KZ со ссылкой на официальные сайты организаций.

На минувшей неделе завершились мужские и женские "тысячники" в США. После них изменилось положение в рейтинге казахстанских теннисистов.

Первая ракетка страны в женском одиночном разряде Елена Рыбакина потеряла две позиции и теперь замыкает топ-10. Ее обогнали китаянка Чжэн Циньвэнь и испанка Паула Бадоса.

Еще одна казахстанка Юлия Путинцева поднялась на одну строчку и теперь занимает 23-е место. Лидерство в рейтинге укрепила белоруска Арина Соболенко, которая стала победительницей турнира в Майами.

Лучшая из казахстанок в женском парном разряде Анна Данилина опустилась на одну позицию и теперь идет 17-й. Лидерство удерживает чешка Катерина Синякова.

Что касается мужского рейтинга, то первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Александр Бублик поднялся на три позиции и идет 77-м. Александр Шевченко потерял семь строчек и вновь выпал из первой сотни — теперь он 105-й. Лидерство, несмотря на дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, удерживает итальянец Янник Синнер.

В парном разряде лучшим из казахстанцев остается Александр Недовесов, который опустился на десять мест и стал 84-м. Первую строчку делят сальвадорец Марсело Аревало и хорват Мате Павич.

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