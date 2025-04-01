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"Это привилегия": Рыбакина откровенно высказалась о теннисе в Казахстане

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Christopher Pike/Getty Images

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина призналась, что считает привилегией возможность представлять Казахстан на мировой арене, передает NUR.KZ со ссылкой на Championat.

Издание публикуют перевод отрывков из интервью Рыбакиной YouTube-каналу Tennis Insider Clud.

Так, десятая ракетка мира призналась, что всегда чувствует поддержку казахстанцев.

"В Казахстане теннис не был так популярен, но, когда я выиграла Уимблдон, многие начали интересоваться им. Когда я потом приезжала, то видела огромное количество детей, которые занимаются теннисом. А еще спустя несколько лет мне рассказывали в Федерации тенниса Казахстана о росте статистики, сколько детей хотят заниматься теннисом. Так что это было действительно удивительно.

Чувствую огромную поддержку в течение всего года, где бы я ни находилась. Вижу людей с флагами Казахстана на турнирах. Это просто потрясающе.

На своей первой Олимпиаде я заняла четвертое место. Но у меня было так много поддержки в каждом раунде. Это действительно привилегия. Мне удивительно чувствовать такую поддержку", — поделилась Рыбакина.

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Напомним, ранее стало известно, что первая ракетка страны в женском одиночном разряде Елена Рыбакина потеряла две позиции в мировом рейтинге и теперь замыкает топ-10. Ее обогнали китаянка Чжэн Циньвэнь и испанка Паула Бадоса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2231996-eto-privilegiya-rybakina-otkrovenno-vyskazalas-o-tennise-v-kazahstane/