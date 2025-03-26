Громкая сенсация в теннисе: 140-я ракетка мира выбила Швентек в четвертьфинале "тысячника" в США

Филиппинская теннисистка Александра Эала обыграла польку Игу Швентек в четвертьфинале хардового турнира WTA 1000 в Майами, передает корреспондент NUR.KZ.

Эала занимает 140-е место в мировом рейтинге. В основную сетку турнира она попала благодаря wild card — специальному допуску от организаторов.

Филиппинка дошла до четвертьфинала, где обыграла Швентек в двух сетах со счетом 6:2, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут.

Таким образом, Эала обыграла уже трех победительниц турниров Большого шлема на "тысячнике" в Майами. Ранее она выбила из борьбы латвийку Елену Остапенко и американку Мэдисон Киз, которые становились чемпионками "Ролан Гаррос" и Australian Open соответственно. Также филиппинка победила представительницу США Кэти Волынец, а испанка Паула Бадоса снялась с матча против нее.

Благодаря успеху в Майами Эала дебютирует в топ-100 мирового рейтинга и займет как минимум 75-ю позицию. В полуфинале соревнований она встретится с британкой Эммой Радукану или американкой Джессикой Пегулой.

Эала занималась в академии Рафаэля Надаля на Майорке, откуда выпустилась в 2023 году. Диплом ей вручали сам испанец, а также Швентек, которая тогда была первой ракеткой мира. На данный момент полька занимает второе место в рейтинге WTA.

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