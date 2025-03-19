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Первая ракетка Казахстана победил на старте "Мастерса" в Майами

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Казахстанский теннисист Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Лучший теннисист Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик успешно стартовал на хардовом турнире ATP 1000 в Майами, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 80-е место в мировом рейтинге, в первом круге встретился с аргентинцем Себастьяном Баэсом — 36-й ракеткой мира.

Матч продлился два сета и завершился победой Бублика со счетом 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут.

За время встречи казахстанец реализовал три из шести брейк-пойнтов, выполнил девять эйсов и допустил три двойные ошибки.

Во втором круге Бублик встретится с американцем Томми Полом, который благодаря 12-му номеру посева автоматически прошел через стартовую стадию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2229527-pervaya-raketka-kazahstana-pobedil-na-starte-mastersa-v-mayami/