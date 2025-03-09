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Юлия Путинцева проиграла второй матч подряд на "тысячнике" в США

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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: Frey/TPN/Getty Images

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева вылетела с хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе и в парной категории, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка выступала на соревнованиях в США в дуэте с датчанкой Кларой Таусон. Во втором круге им противостояли латвийка Елена Остапенко и австралийка Эллен Перес, которые получили четвертый номер посева.

Матч продлился два сета, первый из них завершился на тай-брейке. Остапенко и Перес одержали победу со счетом 7:6 (7:4), 6:4. Соперницы провели на корте 1 час 32 минуты.

Для Путинцевой это второе подряд поражение на "тысячнике" в Индиан-Уэллсе. Днем ранее она проиграла во втором круге одиночного турнира. Таким образом, казахстанка окончательно завершила выступление на этих соревнованиях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2226648-yuliya-putinceva-proigrala-vtoroy-match-podryad-na-tysyachnike-v-ssha/