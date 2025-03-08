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Первая ракетка Казахстана вылетела на старте престижного турнира в США

Опубликовано:

Анна Данилина
Анна Данилина. Фото: Fran Santiago/Getty Images for ITF

Лучшая теннисистка Казахстана в парном разряде Анна Данилина вылетела с хардового турнира WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка выступала на соревнованиях вместе с россиянкой Ириной Хромачевой. Их дуэт получил седьмой номер посева.

В первом круге Данилина и Хромачева встретились со словачкой Терезой Михаликовой и британкой Оливией Николлс.

Матч завершился поражением казахстанки и россиянки на чемпионской тай-брейке. Итоговый счет — 6:3, 3:6, 8:10. Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут.

Таким образом, в женской парной сетке из казахстанок осталась только Юлия Путинцева, которая ранее пробилась во второй круг вместе с датчанкой Кларой Таусон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2226555-pervaya-raketka-kazahstana-vyletela-na-starte-prestizhnogo-turnira-v-ssha/