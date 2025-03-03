Лучший теннисист Казахстана рухнул в мировом рейтинге

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик значительно ухудшил положение в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт организации.

В обновленной версии рейтинга спортсмен потерял сразу 31 позицию. Теперь Бублик занимает 82-е место, и в перспективе это может затруднить его автоматическое попадание в основную сетку некоторых турниров.

Вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко также опустился в рейтинге, но на три строчки. Сейчас он занимает 98-е место. Третья ракетка страны Михаил Кукушкин потерял 27 позиций и стал 166-м.

Лидером одиночного рейтинга, несмотря на дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, остается итальянец Янник Синнер.

В парном разряде первую строчку по-прежнему делят сальвадорец Гонсало Аревало и хорват Мате Павич. Лучший из казахстанцев — Александр Недовесов, он потерял одну позицию и замыкает топ-70.

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