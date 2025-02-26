Вторая ракетка Казахстана проиграл на старте турнира в Чили

Казахстанский теннисист Александр Шевченко не смог пробиться во второй круг грунтового турнира ATP 250 в чилийском Сантьяго, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 95-е место в мировом рейтинге, на старте соревнований встретился с аргентинцем Мариано Навоне — 64-й ракеткой мира и шестым номером посева.

Матч продлился два сета и завершился поражением Шевченко со счетом 2:6, 2:6. Теннисисты провели на корте 1 час 6 минут.

За время встречи Шевченко не заработал брейк-пойнтов, выполнил два эйса и допустил одну двойную ошибку. После его вылета на турнире в Сантьяго не осталось представителей Казахстана.

Ранее Шевченко потерпел поражение и в парном разряде этих соревнований. В дуэте с португальцем Жайме Фарией он уступил французу Грегуару Жаку и бразильцу Орландо Лусу.

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