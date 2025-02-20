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Вторая ракетка мира с трудом обыграл казахстанского теннисиста на престижном турнире

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Казахстанский теннисист Александр Шевченко
Александр Шевченко. Фото: R. Hipolito/Europa Press via Getty Images

Казахстанский теннисист Александр Шевченко завершил выступление на грунтовом турнире ATP 500, который проходит в Рио-де-Жанейро, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 103-е место в мировом рейтинге, встретился во втором круге с немцем Александром Зверевым — второй ракеткой мира и первым номером посева.

Матч продлился два сета, оба из которых завершились на тай-брейках. Зверев одержал победу со счетом 7:6 (7:1), 7:6 (8:6).

Теннисисты провели на корте 2 часа 28 минут. За это время Шевченко реализовал три из пяти брейк-пойнтов, выполнил пять эйсов и допустил шесть двойных ошибок.

После вылета второй ракетка Казахстана на турнире в Рио не осталось представителей республики. Зверев же в четвертьфинале сыграет с аргентинцем Франсиско Комесаньей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2222240-vtoraya-raketka-mira-s-trudom-obygral-kazahstanskogo-tennisista-na-prestizhnom-turnire/