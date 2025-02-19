Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал престижного турнира в Дубае

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева одержала победу во втором круге парного турнира WTA 1000 в ОАЭ, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанская теннисистка в паре с представительницей Чехии Линдой Носковой во втором круге тысячника в ОАЭ встречались с тандемом представительницы Канады Габриэллы Дабровски и теннисистки из Новой Зеландии Эрин Рутлифф.

Матч продлился один час и 23 минуты и завершился победой Путинцевой и Носковой в трех сетах со счетом 4:6, 6:3, 10:2.

Казахстанка с напарницей совершила одну подачу навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт из двух возможных.

В четвертьфинале казахстанско-чешский дуэт сыграет китаянками Ян Чжаосюань и Сюй Ифань. Этот матч пройдет завтра, 20 февраля.

Ранее, выступление в парном разряде "тысячника" в Объединенных арабских эмиратах завершила другая казахстанская теннисистка Анна Данилина.

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