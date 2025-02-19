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Первая ракетка Казахстана завершила выступление на престижном турнире в ОАЭ

Опубликовано:

Анна Данилина
Анна Данилина. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации теннсиа

Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина потерпела поражение на стадии второго круга турнира WTA 1000 в Дубае, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанка выступала на данном хардовом турнире в паре с российской теннисисткой Ириной Хромачевой. Спортсменки посеяны под восьмым номером на соревнованиях в Дубае.

Казахстанско-российский тандем на стадии 1/8 финала встречался с дуэтом американки Бетани Маттек-Сандс и бразильянки Луизы Стефани.

Встреча завершилась поражением Данилиной и Хромачевой с общим счетом в двух сетах 5:7, 6:7 (0:7 - тай-брейк). Теннисистки провели на корте один час и 36 минут.

Анна с напарницей совершили четыре подачи навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из пяти возможных.

В парном разряде соревнований в Дубае сегодня, 19 февраля, выступит еще одна казахстанская теннисистка Юлия Путинцева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2222126-pervaya-raketka-kazahstana-zavershila-vystuplenie-na-prestizhnom-turnire-v-oae/