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Первая ракетка Казахстана победила на старте престижного турнира в Катаре

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Қазақстандық теннисші Анна Данилина
Қазақстандық теннисші Анна Данилина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка выступает на этих соревнованиях вместе с россиянкой Ириной Хромачевой. Они получили седьмой номер посева.

В первом круге Данилина и Хромачева одержали победу над словачкой Терезой Михаликовой и британкой Оливией Николлс со счетом 7:5, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут.

За время встречи казахстанка и россиянка реализовали три из 11 брейк-пойнтов, выполнили два эйса и допустили одну двойную ошибку.

Во втором круге Данилина и Хромачева сыграют с японками Суко Аоямой и Эри Ходзуми. Победительницы этого противостояния выйдут в четвертьфинал.

Ранее в понедельник на турнире в Дохе успешно стартовала и казахстанка Юлия Путинцева, но в одиночном разряде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2219580-pervaya-raketka-kazahstana-pobedila-na-starte-prestizhnogo-turnira-v-katare/