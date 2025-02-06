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Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби

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Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала победу в четвертьфинале хардового турнира WTA 500 в Абу-Даби, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая пятое место в мировом рейтинге, посеяна на соревнованиях под первым номером. Путевку в полуфинал она оспаривала с туниской Онс Жабер — 33-й ракеткой планеты.

Матч продлился максимальные три сета и завершился со счетом 6:2, 4:6, 7:6 (7:4). Теннисистки провели на корте 2 часа 13 минут.

За время встречи Рыбакина реализовала четыре из десяти брейк-пойнтов, выполнила три эйса и допустила пять двойных ошибок. Победу она оформила с третьего матчбола.

В полуфинале первая ракетка Казахстана сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич — чемпионкой Олимпиады-2020 в одиночном разряде.

Напомним, в прошлом сезоне Рыбакина взяла титул на турнире в Абу-Даби, поэтому сейчас она защищает 500 рейтинговых очков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2218599-elena-rybakina-vyshla-v-polufinal-turnira-v-abu-dabi/