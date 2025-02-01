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Бейбит Жукаев увеличил преимущество сборной Казахстана в матче Кубка Дэвиса с Пакистаном

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Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев
Бейбит Жукаев. Фото: Федерация тенниса Казахстана

Шестая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Бейбит Жукаев одержал победу в матче Кубка Дэвиса и увеличил отрыв национальной команды, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен закрывал соревновательную программу субботы в противостоянии сборных Казахстана и Пакистана в рамках плей-офф первой мировой группы. Игры проходят на хардовом корте Астаны.

Соперником Жукаева был Хузайфа Абдул Рехман. Казахстанец является 230-й ракеткой мира, тогда как пакистанец на данный момент не входит в рейтинг ATP и никогда не поднимался в нем выше 1380-й позиции.

Матч завершился победой Жукаева со счетом 7:5, 6:0. Теннисисты провели на корте 1 час 19 минут.

На старте второго сета Рехман получил травму, из-за чего ему потребовалась медицинская помощь по ходу гейма. Пакистанец продолжил матч, но хромал из-за болевых ощущений в ноге.

Победа Жукаева позволила сборной Казахстана повести в противостоянии со счетом 2:0. На воскресенье запланированы еще две одиночные и одна парная встречи. Для итоговой победы казахстанцам достаточно выиграть еще раз.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2217171-beybit-zhukaev-uvelichil-preimushchestvo-sbornoy-kazahstana-v-matche-kubka-devisa-s-pakistanom/