Разгромная победа вывела первую ракетку Казахстана в полуфинал престижного турнира

Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина пробилась в полуфинал хардового турнира WTA 500 в австрийском Линце, передает корреспондент NUR.KZ.

На соревнованиях спортсменка выступает в дуэте с россиянкой Ириной Хромачевой. Их пара получила второй номер посева.

В четвертьфинале Данилина и Хромачева одержали разгромную победу над россиянками Анастасией Потаповой и Яной Сизиковой со счетом 6:1, 6:2. Соперницы провели на корте 56 минут.

За время матча Данилина и Хромачева реализовали шесть из семи брейк-пойнтов, выполнили два эйса и допустили две двойных ошибки.

Соперницы казахстанки и россиянки по полуфиналу на момент публикации неизвестны. Данилина и Хромачева встретятся с победительницами матча между польско-венгерским дуэтом Катажины Питер и Фанни Столлар и украинской парой сестер Людмилы и Надежды Киченок.

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