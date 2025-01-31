Разгромная победа вывела первую ракетку Казахстана в полуфинал престижного турнира

Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина пробилась в полуфинал хардового турнира WTA 500 в австрийском Линце, передает корреспондент NUR.KZ.
На соревнованиях спортсменка выступает в дуэте с россиянкой Ириной Хромачевой. Их пара получила второй номер посева.
В четвертьфинале Данилина и Хромачева одержали разгромную победу над россиянками Анастасией Потаповой и Яной Сизиковой со счетом 6:1, 6:2. Соперницы провели на корте 56 минут.
За время матча Данилина и Хромачева реализовали шесть из семи брейк-пойнтов, выполнили два эйса и допустили две двойных ошибки.
Соперницы казахстанки и россиянки по полуфиналу на момент публикации неизвестны. Данилина и Хромачева встретятся с победительницами матча между польско-венгерским дуэтом Катажины Питер и Фанни Столлар и украинской парой сестер Людмилы и Надежды Киченок.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2216762-razgromnaya-pobeda-vyvela-pervuyu-raketku-kazahstana-v-polufinal-prestizhnogo-turnira/