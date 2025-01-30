Капитан сборной Казахстана прокомментировал предстоящий матч против Пакистана

В столице прошла пресс-конференция мужской сборной Казахстана по теннису перед матчем против Пакистана в рамках плей-офф мировой группы "Кубка Дэвиса", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТФ.

Капитан сборной Казахстана Юрий Щукин прокомментировал предстоящие матчи и оценил уровень соперника.

Лидер казахстанских теннисистов особо подчеркнул, что не стоит недооценивать соперника, даже если его игроки не имеют рейтинга АТР.

«Пакистан достаточно неплохая команда, и мы готовимся, чтобы выиграть матч. Мы играем оптимальным составом, все горят желанием победить. Что касается парной встречи и кто будет играть, то скажу, что мы пробуем разные варианты, посмотрим ребят на тренировках и к жеребьевке будет ясно», - заявил Щукин.

Матчи между сборными Казахстана и Пакистана пройдут в Астане 1–2 февраля.

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