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Лучший теннисист Казахстана вышел в третий круг юниорского Australian Open

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Казахстанский теннисист Амир Омарханов
Казахстанский теннисист Амир Омарханов. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации тенниса

Первая ракетка Казахстана среди юниоров Амир Омарханов одержал вторую победу на Открытом чемпионате Австралии по теннису, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТФ.

Четвертая ракетка мира юниорского рейтинга, второй сеянный junior’s Australian Open Амир Омарханов во втором круге победил местного теннисиста, получившего wild card от организаторов, Юмерали Ибраими. Встреча продлилась 1 час и 36 минут и завершилась победой казахстанца со счетом 6:4, 6:3.

В третьем круге Омарханов сыграет против шведа, занимающего 18-е место в юниорском мировом рейтинге - Уильяма Рихтмана. Их встреча пройдет завтра, 22 января.

Завершил выступление в парном разряде юниорского Australian Open Зангар Нурланулы. На стадии второго круга в дуэте с теннисистом из Индии Кришем Тьяги они уступили американскому тандему со счетом 1:6, 1:6.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2213694-luchshiy-tennisist-kazahstana-vyshel-v-tretiy-krug-yuniorskogo-australian-open/

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