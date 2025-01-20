Лучший теннисист Казахстана с поражения стартовал на юниорском Australian Open

Первая ракетка Казахстана Амир Омарханов завершил выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии по теннису в парном разряде на стадии первого круга, передает корреспондент NUR.KZ.

17-летний Омарханов в дуэте с российским теннисистом Тимофеем Дерепаско встречались с тандемом представителя Марокко Каримом Беннами и болгарином Александром Васильевым.

Спортсмены провели на корте 1 час и 23 минуты. Итоговый счет встречи 6:7, 6:1, 6:10 в пользу Беннами и Васильева.

Таким образом, в парном турнире юниорского Australian Open остался только Зангар Нурланулы.

Амрр Омарханов же продолжает выступление в одиночном разряде. Завтра, 21 января, казахстанец проведет матч против местного спортсменка Имерали Ибраими.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.