Top.Mail.Ru
Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Лучший теннисист Казахстана с поражения стартовал на юниорском Australian Open

Опубликовано:

Казахстанский теннисист Амир Омарханов
Амир Омарханов. Фото: Mateo Villalba/Getty Images

Первая ракетка Казахстана Амир Омарханов завершил выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии по теннису в парном разряде на стадии первого круга, передает корреспондент NUR.KZ.

17-летний Омарханов в дуэте с российским теннисистом Тимофеем Дерепаско встречались с тандемом представителя Марокко Каримом Беннами и болгарином Александром Васильевым.

Спортсмены провели на корте 1 час и 23 минуты. Итоговый счет встречи 6:7, 6:1, 6:10 в пользу Беннами и Васильева.

Таким образом, в парном турнире юниорского Australian Open остался только Зангар Нурланулы.

Амрр Омарханов же продолжает выступление в одиночном разряде. Завтра, 21 января, казахстанец проведет матч против местного спортсменка Имерали Ибраими.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2213316-luchshiy-tennisist-kazahstana-s-porazheniya-startoval-na-yuniorskom-australian-open/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie