Лучший теннисист Казахстана с поражения стартовал на юниорском Australian Open

Первая ракетка Казахстана Амир Омарханов завершил выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии по теннису в парном разряде на стадии первого круга, передает корреспондент NUR.KZ.
17-летний Омарханов в дуэте с российским теннисистом Тимофеем Дерепаско встречались с тандемом представителя Марокко Каримом Беннами и болгарином Александром Васильевым.
Спортсмены провели на корте 1 час и 23 минуты. Итоговый счет встречи 6:7, 6:1, 6:10 в пользу Беннами и Васильева.
Таким образом, в парном турнире юниорского Australian Open остался только Зангар Нурланулы.
Амрр Омарханов же продолжает выступление в одиночном разряде. Завтра, 21 января, казахстанец проведет матч против местного спортсменка Имерали Ибраими.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2213316-luchshiy-tennisist-kazahstana-s-porazheniya-startoval-na-yuniorskom-australian-open/