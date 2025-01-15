Одна из главных фавориток Australian Open сенсационно вылетела во втором круге

Первая ракетка Китая в женском одиночном разряде Чжэн Циньвэнь вылетела во втором круге Открытого чемпионата Австралии 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая пятое место в мировом рейтинге, встретилась на этой стадии с немкой Лаурой Зигемунд — 97-й ракеткой планеты.

Циньвэнь сенсационно уступила в двух сетах со счетом 6:7 (3:7), 3:6. Матч продлился 2 часа 16 минут.

Теперь 22-летняя китаянка не сможет защитить значительное количество рейтинговых очков, так как в прошлом году она дошла до финала Australian Open. Также Циньвэнь является действующей олимпийской чемпионкой в женском одиночном разряде.

Зигемунд повторила свое лучшее достижение на Australian Open. В третьем круге 36-летняя немка сыграет с победительницей российского дерби между Анастасией Павлюченковой и Анастасией Потаповой.

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