Назван состав сборной Казахстана по теннису на матч Кубка Дэвиса в Астане

Пресс-служба Казахстанской федерации тенниса опубликовала состав спортсменов, которые представят страну в матче против Пакистана в рамках Кубка Дэвиса, передает NUR.KZ.

Казахстанские теннисисты 1 и 2 февраля проведут домашние встречи первой Мировой группы Кубка Дэвиса против команды Пакистана.

Тренерский штаб во главе с Юрием Щукиным выбрал следующих игроков: Александр Шевченко, Тимофей Скатов, Дмитрий Попко, Бейбит Жукаев и Денис Евсеев. Таким образом, в состав не попали первые ракетки Казахстана в одиночном и парном разрядах Александр Бублик и Александр Недовесов.

Отборочные матчи Кубка Дэвиса будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате.

Все игры примет закрытый хардовый корт "Beeline Arena" в Астане.

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