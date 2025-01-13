Назван состав сборной Казахстана по теннису на матч Кубка Дэвиса в Астане

Пресс-служба Казахстанской федерации тенниса опубликовала состав спортсменов, которые представят страну в матче против Пакистана в рамках Кубка Дэвиса, передает NUR.KZ.
Казахстанские теннисисты 1 и 2 февраля проведут домашние встречи первой Мировой группы Кубка Дэвиса против команды Пакистана.
Тренерский штаб во главе с Юрием Щукиным выбрал следующих игроков: Александр Шевченко, Тимофей Скатов, Дмитрий Попко, Бейбит Жукаев и Денис Евсеев. Таким образом, в состав не попали первые ракетки Казахстана в одиночном и парном разрядах Александр Бублик и Александр Недовесов.
Отборочные матчи Кубка Дэвиса будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате.
Все игры примет закрытый хардовый корт "Beeline Arena" в Астане.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2211210-v-sbornoy-kazahstana-po-tennisu-nazvali-sostav-na-match-kubka-devisa/