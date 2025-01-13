Первая ракетка мира Синнер успешно начал защиту титула на Australian Open

Лидер мирового рейтинга в мужском одиночном разряде Янник Синнер с победы стартовал на Открытом чемпионате Австралии 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Итальянец, посеянный под первым номером, начал выступление матчем с чилийцем Николасом Харри — 36-й ракеткой планеты.

Встреча продлилась минимальные три сета, два из которых завершились на тай-брейках. Синнер одержал победу со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:5), 6:1. Теннисисты провели на корте 2 часа 40 минут.

Во втором круге итальянец встретится с австралийцем Тристаном Скулкейтом, который получил специальный допуск (wild card) от организаторов и обыграл на старте японца Таро Дэниела со счетом 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:1, 6:4.

Напомним, Синнер взял титул на прошлом Australian Open, что стало его первой победой в карьере на турнире Большого шлема.

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