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Казахстанец остановился в шаге от титула на международном теннисном турнире

Опубликовано:

Казахстанский теннисист Денис Евсеев
Денис Евсеев. Фото: Pedro Salado/Getty Images

Седьмая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Денис Евсеев проиграл в финале "Челленджера" в португальском Оэйраше, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен боролся за титул в парном разряде, выступая в дуэте с японцем Каити Утидой. В финале им противостояли американцы Джордж Голдхофф и Трей Хильдебранд.

Судьба трофея определилась на чемпионском тай-брейке, где сильнее были представители США. Итоговый счет — 7:5, 2:6, 10-5 в пользу Голдхоффа и Хильдебранда.

"Челленджер" в Оэйраше проходил на хардовом покрытии в крытом помещении. Его общий призовой фонд составил чуть более 90 тысяч долларов.

Евсееву 31 год, он занимает 249-е место в мировом рейтинге в одиночном разряде. В парной категории спортсмен идет на 527-й строчке, что является пятым результатом среди казахстанцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2210784-kazahstanec-ostanovilsya-v-shage-ot-titula-na-mezhdunarodnom-tennisnom-turnire/

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