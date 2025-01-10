Юлия Путинцева не смогла выйти в финал турнира WTA 500 в Австралии

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева уступила в полуфинальной стадии турнира серии WTA 500 в австралийской Аделаиде, передает корреспондент NUR.KZ.

За путевку в финал казахстанская теннисистка боролась с седьмой ракеткой мира, американкой Джессикой Пегулой. Встреча проходила на хардовом корте завершилась поражением Путинцевой в двух сетах со счетом 6:7 (4:7), 3:6.

Теннисистки провели на корте 1 час и 30 минут. За это время Юлия совершила одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-поинт из двух возможных.

В обновленном рейтинге WTA казахстанка поднимется с 25-го на 23-е место, что станет личным рекордом для Путинцевой.

Пегула же сместит другую казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину с шестой строчки мирового рейтинга в одиночном разряде.

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