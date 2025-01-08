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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал турнира в Австралии

Опубликовано:

Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: Robert Prange/Getty Images

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал турнира серии WTA 500 в австралийской Аделаиде, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанка, являющаяся 25-й ракеткой мира, встречалась на хардовом корте с 40-м номером мирового рейтинга, представительницей Туниса Онс Жабер.

Встреча продлилась 1 час и 21 минуту и завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Путинцевой.

В ходе матча казахстанская теннисистка 2 раза подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-поинта из 11 возможных.

В следующем круге вторая ракетка страны встретится с российской теннисисткой Дианой Шнайдер. Встреча пройдет завтра, 9 января.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2209476-kazahstanskaya-tennisistka-yuliya-putinceva-vyshla-v-chetvertfinal-turnira-v-avstralii/

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