Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал турнира в Австралии

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал турнира серии WTA 500 в австралийской Аделаиде, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанка, являющаяся 25-й ракеткой мира, встречалась на хардовом корте с 40-м номером мирового рейтинга, представительницей Туниса Онс Жабер.

Встреча продлилась 1 час и 21 минуту и завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Путинцевой.

В ходе матча казахстанская теннисистка 2 раза подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-поинта из 11 возможных.

В следующем круге вторая ракетка страны встретится с российской теннисисткой Дианой Шнайдер. Встреча пройдет завтра, 9 января.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.