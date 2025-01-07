Все казахстанские теннисисты вылетели в первом круге квалификации Australian Open

Стартовала квалификация Открытого чемпионата Австралии по теннису 2025 года. Все трое представителей Казахстана вылетели в первом круге, передает корреспондент NUR.KZ.

Отбор в основную сетку начали три отечественных спортсмена в мужском одиночном разряде.

Третья ракетка страны Михаил Кукушкин (109-й номер ATP) был посеян в квалификации под девятым номером, но потерпел крупное поражение со счетом 0:6, 2:6 от эстонца Марка Лаяла (234 ATP).

Пятая ракетка Казахстана Тимофей Скатов (196 ATP) также в двух сетах уступил хорвату Борне Гойо (446 ATP) со счетом 3:6, 4:6.

Дмитрий Попко (183 ATP), недавно представлявший страну на United Cup, смог взять один сет в матче с Коулманом Вонгом (172 ATP) из Гонконга. Четвертая ракетка Казахстана в итоге проиграл со счетом 5:7, 6:3, 5:7.

В женскую квалификацию представительницы республики не попали. Таким образом, в основной сетке Australian Open в одиночном разряде от Казахстана смогут выступить Александр Бублик (33 ATP), Александр Шевченко (72 ATP), Елена Рыбакина (6 WTA) и Юлия Путинцева (25 WTA).

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