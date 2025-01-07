Лучший теннисист Казахстана проиграл первый матч нового сезона

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик вылетел на старте хардового турнира ATP 250 в Аделаиде, передает корреспондент NUR.KZ.
Соревнования в Австралии стали для спортсмена первыми в сезоне. В стартовом круге Бублик, занимающий 33-е место в мировом рейтинге, встретился с сербом Миомиром Кецмановичем — 55-й ракеткой планеты.
Матч завершился поражением казахстанца в двух сетах со счетом 4:6, 2:6. Соперники провели на корте 1 час 3 минуты.
За время встречи Бублик реализовал два из четырех брейк-пойнтов, выполнил восемь эйсов и совершил 12 двойных ошибок.
После его вылета в основной сетке турнира в Аделаиде не осталось представителей Казахстана. Кецманович же во втором круге сыграет с австралийцем Кристофером О'Коннеллом.
Напомним, ранее Бублик рассказал о миллионных тратах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2208995-luchshiy-tennisist-kazahstana-proigral-pervyy-match-novogo-sezona/