Казахстанский теннисист взлетел в мировом рейтинге после United Cup

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко улучшил свое положение в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, передает NUR.KZ.

Спортсмен выступал в составе национальной сборной на United Cup, где команда дошла до полуфинала. Шевченко заработал 40 рейтинговых очков, что позволило ему подняться с 78-й на 72-ю позицию.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик остался на 33-й строчке. Еще один представитель страны Михаил Кукушкин поднялся со 113-го на 109-е место. Лучший теннисист Казахстана в парном разряде Александр Недовесов потерял одну позицию и стал 60-м в соответствующем рейтинге.

Лидером в одиночном разряде остается итальянец Янник Синнер. В парной категории первую строчку делят хорват Мате Павич и сальвадорец Марсело Аревало.

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