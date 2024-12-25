Юлия Путинцева прокомментировала хейт в свою сторону после отказа от Олимпиады-2024

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева рассказала, как справилась с критикой после снятия с олимпийских соревнований в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на Лучший теннисный подкаст.

Одна из лучших теннисисток страны не смогла принять участие на Олимпиаде-2024 в Париже из-за травмы. Ранее, до нее, с соревнований по причине бронхита снялась первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина. Сразу после этого, спортсменки подверглись жесткой критике со стороны болельщиков.

Насчёт Лены (Рыбакиной - прим. ред.) ничего не знала. Не общалась, даже предложила в паре сыграть, но она ответила, что не будет. Думала о миксте с Шевченко, но потом всё сошло. Понимала, что если и выступлю, то только в одиночном, так и отказалась от идеи с микстом и вообще не смогла сыграть.

Да, в соцсетях была небольшая атака, но я отключила телефон, и нормально. Наверное, неделю не заходила. Потом удалила все входящие — и всё.

Также теннисистка заявила, что Казахстанская федерация активно помогала ей в восстановление и она до последнего верила, что сможет принять участие в ОИ-2024.

Они мне помогали, мы делали всё возможное, чтобы восстановиться к Олимпиаде, но да, до последнего у всех нас была надежда, что всё будет нормально, и мне в самом Париже было чуть-чуть лучше.

Была надежда, да. Но я провела неудачную тренировку, поняла, что жесть. Что если сейчас выйду, то реально (вылечу) до конца года, а то и хуже расклад. Решили, что не стоит отыграть пару геймов и сняться, это никому не было нужно, — заявила Путинцева.

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