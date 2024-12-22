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Елена Рыбакина разгромно проиграла 17-летней теннисистке из России в финале выставочного турнира

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Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Лучшая теннисистка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина потерпела разгромное поражение в финале выставочного турнира World Tennis League в Абу-Даби (ОАЭ), передает корреспондент NUR.KZ.

В воскресенье казахстанка сыграла два матча. Изначально Рыбакина в дуэте с француженкой Каролин Гарсия сыграли против первой ракетки мира Арины Соболенко и 17-летней россиянки Мирры Андреевой в парном разряде.

Матч завершился победой российско-белорусской пары в тай-брейке со счетом 6:7 (5:7), матч длился 48 минут. Напомним, что Рыбакина выступает в команде "Falcons", Соболенко играет за команду "Eagles".

Во второй игре Рыбакина встретилась на корте с 17-летней Андреевой, занимающей 16-е место в мировом рейтинге WTA. Финальная встреча завершилась поражением первой ракетки Казахстана со счетом 2:6.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2203391-elena-rybakina-razgromno-proigrala-17-letney-tennisistke-iz-rossii-v-finale-vystavochnogo-turnira/

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