Вторая ракетка Казахстана победил одного из лучших теннисистов России в матче парного разряда

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко успешно выступил в матче выставочного турнира World Tennis League в Абу-Даби (ОАЭ), передает корреспондент NUR.KZ.
В матче парного разряда казахстанский теннисист выступил вместе с представителем Греции Стефаносом Циципасом (11-е место мирового рейтинга ATP). Спортсмены выступает в команде "Eagles".
Их оппонентами выступил дуэт восьмой ракетки мира из России Андрея Рублева и канадца Дениса Шаповалова из "Falcons".
Матч завершился победой Шевченко и Циципаса со счетом 4:6.
Отметим, что сам Александр Шевченко занимает 78-е место мирового рейтинга ATP в одиночном разряде, на счету 24-летнего казахстанца 715 рейтинговых очков.
Результаты выставочных турниров не включаются в статистику ATP, поскольку данные соревнования не проводятся под эгидой данной организации.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2203236-vtoraya-raketka-kazahstana-pobedil-odnogo-iz-luchshih-tennisistov-rossii-v-matche-parnogo-razryada/