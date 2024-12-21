Вторая ракетка Казахстана победил одного из лучших теннисистов России в матче парного разряда

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко успешно выступил в матче выставочного турнира World Tennis League в Абу-Даби (ОАЭ), передает корреспондент NUR.KZ.

В матче парного разряда казахстанский теннисист выступил вместе с представителем Греции Стефаносом Циципасом (11-е место мирового рейтинга ATP). Спортсмены выступает в команде "Eagles".

Их оппонентами выступил дуэт восьмой ракетки мира из России Андрея Рублева и канадца Дениса Шаповалова из "Falcons".

Матч завершился победой Шевченко и Циципаса со счетом 4:6.

Отметим, что сам Александр Шевченко занимает 78-е место мирового рейтинга ATP в одиночном разряде, на счету 24-летнего казахстанца 715 рейтинговых очков.

Результаты выставочных турниров не включаются в статистику ATP, поскольку данные соревнования не проводятся под эгидой данной организации.

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