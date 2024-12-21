Елена Рыбакина потерпела два поражения за день

Лучшая теннисистка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина проиграла два матча подряд на турнире World Tennis League в Абу-Даби (ОАЭ), передает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, Рыбакина выступает на данном выставочном турнире в составе команды "Falcons". В субботу первая ракетка страны сыграла два матча в рамках одиночного и парного разряда.

В "одиночках" ей противостояла спортсменка из топ-2 мирового рейтинга WTA Ига Швентек. Встреча завершилась победой польской теннисистки со счетом 3:6.

В "парах" Рыбакина сыграла вместе с француженкой Каролин Гарсия. Казахстанско-испанский дуэт уступил польско-испанской паре, в составе которой также выступила Ига Швентек и 12-я ракетка мира Паула Бадоса.

Матч завершился победой Бадосы и Швентек со счетом 2:6.

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