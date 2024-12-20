Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Могу представлять свою страну": Рыбакина — о турнире в составе сборной Казахстана

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Казахстанская федерация тенниса

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина высказалась о предстоящем турнире United Cup, передает NUR.KZ со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Соревнования среди 18 смешанных команд пройдут в Австралии с 27 декабря по 5 января. Сборная Казахстана попала в группу С вместе с Испанией и Грецией.

Республику на United Cup представят Рыбакина, Жибек Куламбаева, Александр Шевченко, Дмитрий Попко и капитан Александр Недовесов. Матчи команды в группе пройдут в городе Перте.

"Я давно хотела поучаствовать в турнире United Cup. Так как теннис — это индивидуальный вид спорта, нам нечасто удается побыть частью команды, а для меня командная атмосфера и взаимная поддержка — всегда особенные эмоции. И, что немаловажно, я могу представлять свою страну", — отметила Рыбакина на пресс-конференции.

В федерации подчеркнули, что в эти же сроки пройдет турнир WTA в Брисбене, который первая ракетка республики выиграла в прошлом сезоне, набрав 500 рейтинговых очков. Однако Рыбакина предпочла выступление в командных соревнованиях.

Сборная Казахстана впервые участвовала в United Cup в 2023 году и тогда не смогла выйти из группы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2203011-mogu-predstavlyat-svoyu-stranu-rybakina-o-turnire-v-sostave-sbornoy-kazahstana/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie