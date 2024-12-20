"Могу представлять свою страну": Рыбакина — о турнире в составе сборной Казахстана

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина высказалась о предстоящем турнире United Cup, передает NUR.KZ со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Соревнования среди 18 смешанных команд пройдут в Австралии с 27 декабря по 5 января. Сборная Казахстана попала в группу С вместе с Испанией и Грецией.

Республику на United Cup представят Рыбакина, Жибек Куламбаева, Александр Шевченко, Дмитрий Попко и капитан Александр Недовесов. Матчи команды в группе пройдут в городе Перте.

"Я давно хотела поучаствовать в турнире United Cup. Так как теннис — это индивидуальный вид спорта, нам нечасто удается побыть частью команды, а для меня командная атмосфера и взаимная поддержка — всегда особенные эмоции. И, что немаловажно, я могу представлять свою страну", — отметила Рыбакина на пресс-конференции.

В федерации подчеркнули, что в эти же сроки пройдет турнир WTA в Брисбене, который первая ракетка республики выиграла в прошлом сезоне, набрав 500 рейтинговых очков. Однако Рыбакина предпочла выступление в командных соревнованиях.

Сборная Казахстана впервые участвовала в United Cup в 2023 году и тогда не смогла выйти из группы.

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